Тюкавин считает, что "Динамо" подумало о завершении матча с "Сочи" при счете 3:1

"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи" со счетом 3:3

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" после первого тайма матча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" подумали, что встреча завершена, из-за чего упустили победу. Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

6 ноября "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи" со счетом 3:3. После первого тайма московская команда вела со счетом 3:1.

"Наверное, сегодня подумали, что матч уже закончен и выигран, когда было 3:1, - сказал Тюкавин. - Как вы видите, этого не произошло, "Сочи" забил два мяча, а мы не забили ни одного. Когда я забил, был хороший пас от Роберто Фернандеса. Потом уже принял, вторым касанием ударил, удачно, что попал в угол".

"В какой момент выпустили игру из-под контроля? Наверное, когда пропустили второй гол во втором тайме. Да вроде мы не вышли самоуспокоенными после первого тайма. Понятно, что думали, что сегодня наш матч и игру можно заканчивать. Но этого не произошло. Мы очень расстроились из-за того, что не победили", - добавил Тюкавин.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с "Оренбургом" 12 ноября.