Чавес считает, что "Динамо" упустило победу в матче с "Сочи" из-за отсутствия концентрации

Динамовцы вели после первого тайма со счетом 3:1, но во втором пропустили два гола

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" в матче против "Сочи" расслабились после первого тайма и потеряли контроль игры, что привело к ничейному результату. Такое мнение журналистам высказал полузащитник бело-голубых Луис Чавес.

В понедельник "Динамо" на выезде со счетом 3:3 сыграло вничью с "Сочи" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма московская команда выигрывала со счетом 3:3. Чавес забил второй гол в матче, сравняв счет - 1:1.

"После первого тайма немного расслабились и перестали контролировать ритм игры, чем соперник воспользовался. Психологически чувствуется, когда команда выигрывает с комфортным преимуществом: вот теряется ритм, появляется недостаток синхронизации, что привело к ничьей. Чтобы такого не повторилось, нужно доводить такие матчи до победы, играть одинаково со всеми соперниками. Прежде всего нужно строго играть в обороне", - сказал Чавес.

Также полузащитник прокомментировал свой дебютный гол за "Динамо", в матче с "Сочи" Чавес стал первым мексиканским футболистом, который отличился в чемпионатах России. "Я старался во всех играх забить, сегодня мне повезло. Надеюсь, что не буду единственным мексиканцем, который забил в РПЛ", - заявил полузащитник.