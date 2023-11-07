Бывший чемпион мира по боксу Бутаев победил олимпийского чемпиона Гаибназарова

Бой был остановлен в третьем раунде после отказа боксера из Узбекистана

ТАСС, 7 ноября. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг россиянин Раджаб Бутаев победил олимпийского чемпиона Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана. Десятираундовый рейтинговый поединок, прошедший в Сочи, завершился победой Бутаева техническим нокаутом в третьем раунде.

Гаибназаров отказался продолжить поединок после третьего раунда.

В послужном списке 29-летнего Бутаева теперь 15 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. Он впервые вышел на ринг после того, как в апреле 2022 года расстался с поясом WBA, уступив в США литовцу Эймантасу Станионису. Тогда россиянин впервые не сумел защитить титул, который завоевал в октябре 2021 года благодаря победе над американцем Джамалом Джеймсом техническим нокаутом в девятом раунде. Бутаев стал чемпионом мира со второй попытки. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Александру Беспутину решением судей, но позднее допинг-тест победителя показал положительный результат и он был лишен титула.

32-летний Гаибназаров потерпел второе поражение в карьере при 11 победах (6 нокаутом). С 2017 по 2019 год он выступал в США, где был спарринг-партнером украинца Василия Ломаченко и Беспутина. После первого поражения в карьере представитель Узбекистана вернулся из США и проводил поединки в СНГ - в Казахстане, по два боя в Узбекистане и России. На любительском ринге Гаибназаров становился чемпионом Олимпиады 2016 года, серебряным призером чемпионатов мира (2015) и Азии (2015).