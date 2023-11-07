Решающее вбрасывание. "Спартак" победил СКА, забив за секунду до конца матча КХЛ

Красно-белые победили со счетом 3:2

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Игроки "Спартака" одержали победу над СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2. Успех красно-белым, как и в предыдущей игре с "Торпедо" (4:3), принес гол, забитый на последней минуте третьего периода, когда многие уже настраивались на ничью.

После тяжелого, но в целом успешного шестиматчевого выездного турне, благодаря которому "Спартак" стал одним из лидеров КХЛ, подопечных Алексея Жамнова ждала не менее сложная домашняя серия. Во время нее красно-белым предстояло сразиться с непростым "Нефтехимиком", а также ЦСКА, "Торпедо" и СКА, чьи силы давно известны.

В игре с нижнекамцами (6:1) у атаки красно-белых получалось практически все, итогом чему стал второй в сезоне хет-трик лучшего бомбардира чемпионата Николая Голдобина. ЦСКА спартаковскую атаку сумел остановить, "засушив" матч (3:0). Намного лучше у "Спартака" получилась игра с "Торпедо", которое принципиально не играет от обороны. Голевая перестрелка завершилась тем, что Павел Порядин забил победный гол за 36 секунд до конца третьего периода.

Если москвичи сейчас на ходу, то СКА после перестройки в составе и игре, а также учитывая наличие травмированных, до сих пор в поиске оптимального хоккея. В сентябре питерские армейцы потерпели пять поражений подряд, едва не дотянув до антирекорда в шесть проигранных матчей. И в команде, и ее болельщики настраивают себя на то, что со временем все наладится, однако пока СКА то заходит в кубковую восьмерку, то из нее выпадает.

"Неприятно, что в том числе и выходим из восьмерки плей-офф, переживаем, пытаемся что-то улучшить, но все равно нас эти мысли не покидают. Уже 26 матчей - это немало, и надо забираться повыше, чтобы иметь какую-то подушку безопасности и не думать об этом", - сказал один из ведущих защитников команды Александр Никишин, который откровенно признался, что по сравнению с прошлым сезоном команда сейчас не на ходу.

Бразильские эмоции

Арена на Ходынке оказалась опять заполненной, правда, не до отказа. По сравнению с субботним матчем с "Торпедо", на котором удалось установить рекорд сезона по посещаемости игр в Москве (10 088 зрителей), на игре со СКА немного не хватило до 10 тыс. болельщиков (9 082). Из высоких гостей матч посетили футбольные легенды Ринат Дасаев, Юрий Семин и Дмитрий Аленичев. А посол РФ в Бразилии Родриго де Лима Баэна Соарес, возможно, захотел посмотреть на спартаковских "бразильцев" в лице Порядина, Голдобина и Ивана Морозова.

"Я во второй раз прихожу смотреть матч "Спартака", было довольно ярко. В первый раз приходил сюда в прошлом сезоне. И самый последний момент, который можно запомнить, это то, что было много эмоций. Очень напряженная игра, но в конце "Спартак" добавил", - сказал дипломат ТАСС после матча.

Практически весь первый период гости провели в меньшинстве, что, по мнению главного тренера СКА Романа Ротенберга, могло выбить команду из колеи. Два раза за первую 20-минутку на скамейку штрафников отправлялся Захар Бардаков, который в последних матчах нередко апеллирует к судьям. Пропустив от гостей в результате борьбы на своем пятачке, спартаковцы воспользовались двойным удалением после малого штрафа вратаря СКА Никиты Серебрякова за сдвиг ворот. Наигранную комбинацию завершил Порядин, который уже в третьем периоде выручил свою команду филигранным броском.

"Порядин вообще мастер - с таким броском все завидуют ему. Скорость под 170 км/ч, шайбы не видно", - сказал после матча ТАСС Голдобин. Градус напряженности в игре был высоким, и его не выдерживали даже вратари. Мог подвести свою команду Патрик Рыбар, оставив команду в меньшинстве после удара Арсения Грицюка.

В СКА судейство теперь комментировать не будут

Когда игра шла к ничьей, один из хоккеистов СКА совершил в самой концовке третьего периода проброс, который оказался для команды роковым. После вбрасывания точно выстрелил Александр Беляев, на счету которого сейчас только два гола, а первый пришелся на матч с "Торпедо". 24-летний форвард перешел в "Спартак" этой весной из "Ижстали", где он стал вторым лучшим снайпером регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). "В ВХЛ последние два сезона я много бросал, приходилось все брать на себя и бросать. Если есть момент, надо бросить", - сказал он.

Ситуацию с пропущенным голом ясно объяснил после матча и главный тренер СКА. "Череда индивидуальных ошибок: был проброс, причем не было смысла этого делать. Нельзя было проигрывать вбрасывание. Вины вратаря нет, наш игрок его закрыл при броске, и мы такие же шайбы пропускали и в предыдущих матчах. Нужно идти в стык бросающему игроку", - сказал Ротенберг.

Про работу судей он сказал только то, что отныне в клубе не станут комментировать их действия, учитывая, что Ротенберг отбывал дисквалификацию в предыдущем матче с "Витязем" (3:2 по буллитам) за публичную критику судей в игре с "Авангардом" (3:5). "Наша позиция проста - мы полностью не будем комментировать судейство, будем игнорировать его, слишком много эмоций тратится на это", - подчеркнул он.

"Я нигде такого не видел, даже летом (в товарищеских играх в межсезонье - прим. ТАСС) не забьешь так быстро. Если честно, сам надеялся на овертайм и не мог представить, что такое возможно. Оставалось секунд семь, не видел, как получился проброс: ты понимаешь, что зажат в зоне, выдохся, пути особого нет. Ситуация такая, выбросил и выбросил. Если бы выиграли вбрасывание, ничего бы не было", - попытался Никишин объяснить, что привело к тому вбрасыванию, с которого СКА пропустил гол и остался без очков.

"Спартак" первым в этом сезоне забросил 100 шайб, набрал 40 очков и продолжает преследовать на Западе московское "Динамо", в активе которого 41 балл после победы в гостях над "Витязем" (3:1). При этом обе команды начинают потихоньку отрываться от идущих следом "Локомотива" и "Торпедо" (по 34 очка). Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА только на пятом месте (30).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 27 15 4 1 1 0 6 86-58 41 2 Спартак 28 18 1 0 0 2 7 102-75 40 3 Локомотив 26 15 1 0 1 1 8 67-51 34 4 Торпедо 27 14 2 0 1 1 9 80-64 34 5 ЦСКА 26 11 2 1 0 2 10 82-57 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 26 10 1 1 0 2 12 71-95 26 10 Куньлунь РС 31 3 1 4 2 3 18 62-108 21 11 Витязь 27 3 2 2 2 2 16 49-96 18