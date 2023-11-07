7 ноября, 04:35
Летние олимпийские виды спорта

В МОК прокомментировали иск со стороны Олимпийского комитета России

AP Photo/ David J. Phillip
© AP Photo/ David J. Phillip

6 ноября Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства в организации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться твердой позиции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС заявили в МОК.

6 ноября Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

"Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России", - говорится в сообщении МОК.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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