7 ноября, 05:02

В Красноярске открылся первый в России специализированный клуб для игры в нарды

Планируется, что спортивный клуб будет готовить сборные региона для участия во всероссийских и международных соревнованиях

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Первый в России специализированный клуб для игры в нарды открылся в Красноярске. Он будет готовить сборные региона для участия во всероссийских и международных соревнованиях, сообщил ТАСС президент федерации нард Красноярского края Олег Хомяков.

"В Красноярске открылась первая в России специализированная площадка для игры в нарды. Спортивный клуб "Академия нард" будет вести подготовку сборных Красноярского края по нардам для участия во всероссийских и международных соревнованиях. Кроме того, наша цель популяризировать нарды как вид спорта", - сообщил Хомяков.

По словам президента федерации, в клубе установлено специальное оборудование - доски, столы. "Все соответствует мировому стандарту для проведения международных турниров", - пояснил Хомяков.

Весной 2022 года нарды признаны официальным видом спорта в России. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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