Похитители заявили, что не могут освободить отца футболиста Диаса из-за военных действий

В группировке "Армия национального освобождения" заявили, что прилагают все усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными войсками

ТАСС, 7 ноября. Повстанческая группировка "Армия национального освобождения", похитившая отца колумбийского футболиста английского "Ливерпуля" Луиса Диаса, не может отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий. Об этом заявил командир группировки Хосе Мануэль Мартинес Кирос, комментарий которого приводит британская газета The Guardian.

Ранее в ELN объявили, что согласны отпустить отца Диаса. О его похищении стало известно 29 октября. В тот же день пропала мать футболиста, но ее вскоре нашли невредимой спасатели.

"Мы начали процесс, направленный на скорейшее достижение этой цели, - сказал Мартинес Кирос. - Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными войсками. Территория по-прежнему оцеплена, проводятся облеты, высаживаются войска, предлагаются вознаграждения в рамках интенсивной поисковой операции. Сложившаяся ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения, при котором господин Луис Мануэль Диас не подвергнется опасности. Если операции в этом районе будут продолжаться, это приведет к задержке освобождения и увеличению рисков".

В воскресенье "Ливерпуль" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лутоном". Диас отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. После забитого мяча футболист поднял игровую футболку, под ней была майка с надписью "Освободите моего отца". Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды.

Диасу 26 лет, он выступает за "Ливерпуль" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. За сборную Колумбии Диас провел 43 матча, забив 9 мячей и отдав 1 результативный пас. В 2021 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки.