Саудовский фонд намерен вложить сотни миллионов фунтов в организацию теннисного "Мастерса"

В случае успеха переговоров соревнование будет проходить каждый сезон начиная с 2025 года

ТАСС, 7 ноября. Инвесторы из Саудовской Аравии намерены вложить сотни миллионов фунтов в организацию турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Эр-Рияде, который должен проходить ежегодно перед Открытым чемпионатом Австралии. Об этом сообщила британская газета The Times.

По информации источника, это предложение обсуждается руководителями ATP и представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии. Сообщается, что встречи, на которых будет принято решение о целесообразности такого варианта развития событий, пройдут во время Итогового турнира ATP в Турине (12-19 ноября).

В случае успеха переговоров соревнование будет проходить каждый сезон начиная с 2025 года. Турниру будет выделено место в календаре ATP перед первым турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии. В настоящее время этот календарный слот занимают турниры более низких категорий - в Сиднее и Аделаиде.

Портал The Athletic ранее сообщал, что представители инвестиционных фондов Саудовской Аравии рассматривают другой вариант - возможность выкупа прав на проведение турнира серии "Мастерс" у организаторов турниров данной категории в Мадриде или Майами (штат Флорида, США).

Ранее в 2023 году ATP достигли соглашения о проведении Итогового турнира для игроков в возрасте до 21 года в Джидде (Саудовская Аравия). Соглашение сторон рассчитано до 2027 года. Ранее соревнование проходило в Милане. В текущем сезоне Саудовская Аравия принимала выставочный турнир. Соревнование прошло в Эд-Дирийе, пригороде Эр-Рияда. Эта местность включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.