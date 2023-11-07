Выпущена марка, посвященная 100-летию отечественного планерного спорта

Датой рождения отечественного планеризма принято считать 7 ноября 1923 года, когда на расположенной в Крыму горе Узун-Сырт прошли первые всесоюзные планерные испытания

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Марка, посвященная 100-летию отечественного спортивного планеризма, выпущена и доступна для первого гашения в почтовых отделениях РФ.

В Москве марку можно приобрести, в частности, в Главпочтамте. На марке на фоне горного пейзажа изображен одноместный планер АС-4 - компактный, спортивный, планирующий летательный аппарат, взлетающий с буксира. Он является самым легким планером серии АС, который характеризуется широкой универсальностью применения.

Датой рождения отечественного планеризма принято считать проведение первых всесоюзных планерных испытаний 7 ноября 1923 года на расположенной в Крыму близ Коктебеля горе Узун-Сырт. Позднее ее назвали горой Клементьева в честь Петра Клементьева, который трагически погиб во время вторых всесоюзных испытаний при демонстрации планера собственной конструкции.

В 1948 году была создана Всесоюзная секция планерного спорта, а с 1966 года - Федерация планерного спорта. Федерация планерного спорта России учреждена 2 ноября 1994 года.