WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде

Слушания пройдут 9 и 10 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard продолжит представлять интересы Всемирного антидопингового агентства (WADA) на слушаниях дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые продолжатся 9-10 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Нас будет представлять та же самая команда юристов", - ответил представитель WADA на вопрос, будут ли изменения в юридической поддержке агентства на слушаниях дела Валиевой. Как сообщал ранее ТАСС, на сентябрьских слушаниях WADA представляла команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

Как сообщал ранее ТАСС, интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде при рассмотрении дела Валиевой продолжит представлять независимый юрист из Великобритании Грэм Артур.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Международный союз конькобежцев, WADA и Российское антидопинговое агентство не согласились с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Валиевой. Тогда фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, но избежала серьезного наказания: дисциплинарный орган не нашел в ее действиях умысла - он постановил, что запрещенный препарат триметазидин попал в организм не по ее вине. Валиева была лишена только завоеванного в декабре 2021 года титула чемпионки России, поскольку положительную пробу она сдала именно на этом турнире.