"Ванкувер" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ, Кузьменко отметился голевой передачей

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Ванкувера"

ТАСС, 7 ноября. "Ванкувер" победил "Эдмонтон" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Куинн Хьюз (12-я минута), Пиус Сутер (14), Брок Босер (15, 60), Нильс Хёгландер (31) и Джей Ти Миллер (48). У гостей отличились Маттиас Экхольм (7) и Леон Драйзайтль (28).

Российский нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом команды. Хьюз также отдал три результативных паса. На 54-й минуте главный тренер "Эдмонтона" Джей Вудкрофт был удален со скамейки за неспортивное поведение. Команда была наказана двухминутным штрафом.

"Ванкувер" одержал четвертую победу подряд. "Эдмонтон" проиграл третий матч кряду. В текущем сезоне соперники встречались трижды, все три встречи остались за "Ванкувером" (ранее - 8:1 и 4:3).

"Ванкувер" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 19 очков в 12 матчах. "Эдмонтон" с 5 очками в 11 встречах располагается на 7-й, предпоследней строчке. В следующем матче "Ванкувер" на выезде сыграет с "Оттавой" 10 ноября. "Эдмонтон" в этот же день в гостях встретится с "Сан-Хосе".