Определен состав сборной России по скелетону на декабрьский сбор в Китае

Тренировочный сбор пройдет на олимпийской трассе в Пекине с 1 по 25 декабря

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону по итогам кубка страны определил состав команды на декабрьский сбор в Китае. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной Денис Алимов, среди тех, кто 1 декабря вылетит в Пекин, будет и победитель Олимпиады 2014 года в Сочи Александр Третьяков.

"По итогам октябрьских контрольных стартов и завершившегося вчера Кубка России были определены восемь спортсменов, которые с 1 по 25 декабря проведут тренировочный сбор на олимпийской трассе в Китае, - сказал Алимов. - В Пекин отправятся Евгений Рукосуев, Александр Третьяков, Владислав Семенов, Даниил Романов, Полина Тюрина, Алина Тарарыченкова, Алена Фролова и Анастасия Труфанова".

6 ноября в Сочи завершился Кубок России по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал Рукосуев, второе место занял Третьяков, третье - Семенов. В женском турнире победила Тюрина, второй была Тарарыченкова, третьей - Анастасия Цыганова.

"Победа юниорки Тюриной на Кубке России стала для нас приятной неожиданностью, она молодец. Мы желаем ей дальнейшего прогресса и улучшения результатов. Что касается первого места Рукосуева, то его успех был вполне ожидаем, на сочинской трассе он имеет преимущество над остальными", - добавил тренер.

Алимов подчеркнул, что скелетонистам для подготовки к Олимпиаде-2026 очень важно иметь опыт выступлений на других трассах, поэтому значимость предстоящего сбора в Китае нельзя переоценить.

Международная федерация бобслея и скелетона в марте 2022 года приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в зарубежных стартах из-за обострения ситуации на Украине. Весь прошлый сезон сборная России вынуждена была тренироваться и выступать только на олимпийской трассе в Сочи.