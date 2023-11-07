Малкин надеется, что у "Питтсбурга" будет шанс побороться за Кубок Стэнли в текущем сезоне

Нападающий отметил, что в "Питтсбурге" сейчас неплохой состав

ТАСС, 7 ноября. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обладает неплохим составом и может побороться за Кубок Стэнли в текущем сезоне. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий команды Евгений Малкин.

В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем трофея (2009, 2016, 2017). В 2009 году он также выиграл "Конн Смайт трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф.

"Не хотелось бы думать, [что чемпионское окно для "Питтсбурга" закрыто]. Ты всегда выходишь побеждать, - сказал Малкин. - В прошлом сезоне никто не ставил на "Вегас". Я был очень удивлен его победе - скорее думал, что выиграют "Рейнджерс" или "Лос-Анджелес", за которым я наблюдал и он мне очень импонировал. Или обратный пример: "Бостон" всех обыгрывал, рекорд по победам и очкам поставил, но не то, что в финал, даже во второй круг Кубка Стэнли выйти не смог".

В текущем сезоне "Питтсбург" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету команды 8 очков после 10 матчей.

"И сейчас, когда не прошло еще и месяца с начала сезона, невозможно сказать, кто возьмет кубок. Это зависит от множества нюансов. На нас в 2016-м, 2017-м тоже мало кто ставил. У "Питтсбурга" и тренера тогда поменяли, и на последнем месте мы половину сезона шли. А потом все сложилось. Команда у нас сейчас неплохая, поверьте. Поборемся", - добавил он.

Малкину 37 лет, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Нападающий был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. С 2006 года Малкин выступает за "Питтсбург". В НХЛ он также получал награды как лучший новичок сезона ("Колдер трофи"), как самый ценный игрок регулярного чемпионата ("Харт трофи"), как лучший хоккеист сезона по мнению игроков лиги ("Тед Линдсей эворд") и дважды как лучший бомбардир регулярного чемпионата ("Арт Росс трофи").