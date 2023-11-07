Малкин верит, что еще сможет сыграть за сборную России по хоккею

Нападающий отметил, что хотел бы возвращения Кубка мира

ТАСС, 7 ноября. Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин надеется, что еще сможет сыграть за сборную России на крупном турнире. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Очень надеюсь, [что еще доведется сыграть за сборную России]. И на то, что вернется Кубок мира, - сказал Малкин. - В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему Национальная хоккейная лига в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить. Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших, - Капризова, Панарина".

"Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира. В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол - там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Надеюсь, все вернется на свои места, и даже если не я и не мое поколение, то наши ребята помоложе смогут сыграть на таких соревнованиях. Думаю, что у них есть шансы победить. И надо ими пользоваться", - отметил он.

В составе сборной России Малкин завоевал два титула чемпиона мира (2012, 2014), также на его счету две серебряные (2010, 2015) и три бронзовые (2005, 2007, 2019) награды мировых первенств. Форвард был участником трех Олимпиад (2006, 2010, 2014), а также сыграл на Кубке мира 2016 года, где сборная России дошла до полуфинала.