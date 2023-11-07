Нуждов: лига клубного биатлона не создается в противовес другим организациям

Генеральный директор Белорусского клубного биатлона Евгений Чмиль отметил, что для спортсменов страны количество соревнований высокого уровня существенно сократилось

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная лига клубного биатлона создается не в противовес соревнованиям, которые проводят национальные и международная федерации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Наш турнир достаточно крупный по количеству и уровню заявившихся спортсменов, - сказал Нуждов. - Времени не так много было, чтобы подготовиться, но сегодня мы находимся на завершающем этапе, на 90% у нас все готово за 10 дней до старта. Мы ни в коем случае не делаем в противовес организациям, занимающихся развитием биатлона. Международных стартов у нас нет, соревнований мало, и мы считаем своей обязанностью сделать так, чтобы наш спорт не стагнировал, а тем более не затухал".

"Для белорусских биатлонистов количество соревнований высокого уровня существенно, если не сказать катастрофически, сократилось, - сказал генеральный директор Белорусского клубного биатлона Евгений Чмиль. - Международным стартом в прошлом сезоне был Кубок Содружества, однако в календаре текущего года их количество уменьшилось на треть. Внутренний чемпионат Белоруссии не такой массовый, как в Российской Федерации. У нас нет такого количества спортсменов высокого уровня на взрослом уровне, а вариться в своей каше не лучший вариант. Отсутствие мотивации и явных перспектив на скорейшее восстановление в IBU говорит о том, что клубный проект - не универсальное решение, но хорошее подспорье в текущей ситуации".

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.