Нигматуллина и Резцова могут выступить на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова могут выступить на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.

"Подготовка идет давно, трасса готова, - сказал Польховский. - На сегодняшний день собираем информацию по спортсменам, желающих много, обсуждаем дальнейшую перспективу, все идет по плану. Всех интересует принцип комплектования: группы по 60 человек, [учитываются] итоги прошлого сезона, участие в Кубке России, также будем учитывать Кубок Содружества. Но рассматриваются и те спортсмены, которые по разным обстоятельствам не выступали, например, Ульяна Нимгатуллина, возможно, Кристина Резцова. Все лидеры, особенно в мужской группе, заявились, у девочек идут обсуждения".

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября.