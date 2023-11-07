Смольский: Международная лига клубного биатлона повысит средний уровень спортсменов

Белорусский спортсмен считает, что зрителям будет интересно наблюдать за сильнейшими биатлонистами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная лига клубного биатлона сохранит уровень мотивации у ведущих российских и белорусских спортсменов. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал белорусский биатлонист, призер Олимпийских игр 2022 года Антон Смольский.

"Узнав о том, что будет формироваться новое соревнование, я подумал, что это очень круто, - сказал Смольский. - Помимо Кубка Содружества и чемпионата России, будет еще одно соревнование, где можно заработать деньги, потому что это очень важно. У нас большое количество спортсменов, которые имеют очень высокий уровень, поэтому нам нужно соревнование, которое будет их привлекать, соответственно, это вызовет прогресс у биатлонистов среднего уровня".

"Огромное количество занимается биатлоном в Белоруссии. Зрителям будет интересно наблюдать за чемпионами. Когда будут побеждать чемпионы - будут расти будущие чемпионы. Я обеими руками за эти соревнования", - добавил белорусский биатлонист.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.