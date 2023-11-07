В Международной лиге клубного биатлона заявили о готовности сотрудничать с РУСАДА

В организации подчеркнули, что готовы обеспечить все условия для забора допинг-проб

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Руководство Международной лиги клубного биатлона выразило готовность сотрудничать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Обязательно это будет. Мы открыты для РУСАДА, спортсмены будут все те же, - ответил Нуждов на вопрос о взятии допинг-проб на соревнованиях лиги. - Если следовать букве демократии, то у нас регламент был подписан совсем недавно. Если одна госструктура или общественная обращается в другую, то нужно отправить законченные документы. Если РУСАДА захочет приехать - пожалуйста. Мы налаживаем взаимодействие, придерживаемся того, что борьба должна быть честной".

"Мы заняты практической деятельностью, медицинские службы есть, но пока представителей РУСАДА нет, но мы готовы обеспечить все условия для забора проб", - отметил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.