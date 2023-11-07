IBU попросил китайцев не принимать участия в Международной лиге клубного биатлона

Алексей Нуждов отметил, что в китайскую организацию поступила "вежливая настоятельная просьба"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС. Китайским спортсменам не разрешили участвовать в Международной лиге клубного биатлона. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов (IBU) не принимать участия", - сказал Нуждов.

"Нам очень отрадно, что IBU очень внимательно следит за нашей деятельностью и за публикациями в российской прессе, - продолжил член правления лиги. - Он не только внимательно следит, но и отправляет письма в национальные федерации, пишет, что после этого наступят санкции. Макс (Кобб, генеральный секретарь IBU - прим. ТАСС) написал такие письма. Для нас было смешно, что они в Россию и Белоруссию пришли - вы хоть и отстранены, но ничего не должны проводить, смысл такой".

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.