Смольский считает, что желание биатлонистов вернуться на Кубок мира связано с деньгами

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Биатлонисты могут не выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) в том случае, если на других международных стартах они получают достойные заработки. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал белорусский биатлонист, призер Олимпийских игр 2022 года Антон Смольский.

"Со стороны спортсмена, который выступал на Кубке IBU и Кубке мира, первое, к чему они стремятся, - это призовые. От лица спортсменов скажу, что желание вернуться [на Кубок мира] связано с материальной составляющей, - сказал Смольский. - Если лидер удовлетворен своим заработком, то он стремится не на Кубок мира, а стремится быть лидером в России, он покажет, что не хочет туда идти и не боится угроз IBU. Те спортсмены, которые будут за лидерами, стремятся его обыграть".

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных IBU соревнований.