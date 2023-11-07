Игроков юниорской сборной Польши вывели из состава на чемпионат мира за нарушение режима

Четыре футболиста находились в расположении национальной команды в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 7 ноября. Четыре игрока сборной Польши по футболу были отчислены из команды в преддверии старта чемпионата мира среди игроков в возрасте до 17 лет в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

В релизе сообщается, что Оскар Томчик, Филипп Вольский, Ян Лабендский и Филипп Рузга находились в состоянии алкогольного опьянения в расположении национальной команды. PZPN принял решение отстранить игроков, они были отправлены домой.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди игроков в возрасте до 17 лет пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии. В нем примут участие 24 команды. Действующим обладателем трофея является сборная Бразилии. Сборная Польши на групповом этапе сыграет против команд Японии, Сенегала и Аргентины.