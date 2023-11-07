Нападающий "Питтсбурга" Малкин сравнил себя с Макдэвидом

Канадец является лучшим хоккеистом лиги уже довольно длительный период, отметил нападающий

ТАСС, 7 ноября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Коннор Макдэвид на длинной дистанции показывает недосягаемый для остальных хоккеистов уровень игры. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

26-летний Макдэвид является обладателем 13 личных наград НХЛ. В трех предыдущих сезонах он становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В регулярном чемпионате сезона-2022/23 канадец сыграл 82 игры, набрал 153 (64+89) очка по системе "гол+пас" и стал лучшим снайпером лиги.

"В паре сезонов - в 2008/09, 2011/12 - у меня многое складывалось удачно, я мог бы его [Макдэвида] превзойти. Вспоминается победный плей-офф в 2009-м, например. Но не на длинной дистанции. Макдэвид - несомненно, лучший хоккеист лиги уже за довольно длительный период, лет за семь-восемь. С ним было бы тяжеловато бороться, нужно это признать. Здесь не может быть и речи, чтобы говорить: я лучше. Надо быть честным", - сказал Малкин.

Малкину 37 лет, он был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. С 2006 года Малкин выступает за "Питтсбург". В НХЛ он также получал награды как лучший новичок сезона ("Колдер трофи"), как самый ценный игрок регулярного чемпионата ("Харт трофи"), как лучший хоккеист сезона по мнению игроков лиги ("Тед Линдсей эворд") и дважды как лучший бомбардир регулярного чемпионата ("Арт Росс трофи").