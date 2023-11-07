КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Локомотива" по итогам матча со "Спартаком"

Орган рассмотрит поздний выход футболистов "Спартака" из раздевалки перед началом игры

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками московского "Локомотива" по итогам матча против столичного "Спартака". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

5 ноября "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"У "Локомотива" нарушение регламента, а именно - организационное предматчевое совещание не было обеспечено видеосвязью, - сказал Григорьянц. - Также болельщики "Локомотива" скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим поздний выход футболистов "Спартака" из раздевалки перед началом игры - на 2,5 минуты".

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. В следующем туре железнодорожники дома встретятся с грозненским "Ахматом" 11 ноября.