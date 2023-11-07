Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

21 октября россиянин провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав Александра Волкановски

ТАСС, 7 ноября. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Обновленный рейтинг опубликован на сайте UFC.

Предыдущий лидер рейтинга американец Джон Джонс опустился на второе место, третью строчку занимает австралиец Александр Волкановски.

21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил серию побед до 13, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.