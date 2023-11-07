КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Сочи" Точилина

6 ноября "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 3:3

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера "Сочи" Александра Точилина в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

6 ноября "Сочи" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 3:3. Точилин был удален в добавленное ко второму тайму время. В протоколе игры отмечается, что он получил красную карточку за выход на поле для вмешательства в действия официального лица матча.

"Рассмотрим опоздание на послематчевую пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Марцела Лички, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера "Сочи" Александра Точилина и его выход на поле, а также выход на поле игрока сочинской команды Ивана Миладиновича. Будет также рассмотрено удаление Точилина за вмешательство в действия в официального лица матча, главный тренер "Сочи" приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение "Сочи" за два удаление - Точилина и Марсело Алвеса".

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 14 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с казанским "Рубином".