Посол Бразилии в РФ рассказал об интересе к Играм БРИКС

Дипломат считает возможным участие бразильских спортсменов в соревнованиях

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бразилии интересно принимать участие в таких соревнованиях, как Игры стран БРИКС. Об этом ТАСС рассказал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

"Россия еще в начале января была инициатором различных мероприятий в области политики, культуры, экономики. Нам интересно участвовать во многих таких событиях. И я думаю, возможно наше участие в Играх БРИКС", - сказал Соарес.

В 2023 году Игры БРИКС проходили в южноафриканском Дурбане с 18 по 21 октября. Сборная России стала победителем медального зачета. Россияне завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.