Малкин рассказал, что всегда следит за своей результативностью

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей и набрал 13 очков

ТАСС, 7 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин всегда ставит задачу набрать не меньше 100 очков за регулярный чемпионат. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Задача [набрать 100 очков] всегда стоит. Не озвучиваю это в прессе, но в голове всегда держу такую планку. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего 100 очков - то, на что надо всегда ориентироваться. А там уж как получится", - сказал Малкин.

"Тяжеловато будет [бороться за "Арт Росс трофи" - приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата]. Для этого надо, чтобы прямо все-все звезды сошлись и удача была на моей стороне весь сезон. Чтобы команда выигрывала, большинство работало... И не только [нападающий "Эдмонтона" Коннор] Макдэвид - есть еще много игроков, которые могут на этот трофей претендовать. Маккиннон, Мэттьюс, Кучеров, Панарин, который здорово начал сезон... Ты борешься с лучшими из лучших во всем мире. Рано загадывать, но всегда интересно конкурировать с сильнейшими, никогда не поздно у них учиться", - отметил форвард "Питтсбурга".

В текущем сезоне Малкин провел 10 матчей и набрал 13 (7+6) очков по системе "гол+пас". Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 1 242 очка в 1 073 матчах, в плей-офф лиги - 180 очков в 177 матчах.

Малкину 37 лет, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Нападающий был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером в первом раунде драфта НХЛ в 2004 году. С 2006 года Малкин выступает за "Питтсбург". В НХЛ он также получал награды как лучший новичок сезона ("Колдер трофи"), как самый ценный игрок регулярного чемпионата ("Харт трофи"), как лучший хоккеист сезона по мнению игроков лиги ("Тед Линдсей эворд") и дважды как лучший бомбардир регулярного чемпионата ("Арт Росс трофи").