Буре рассказал, что недолго переживал после поражения в финале Олимпиады 1998 года

Российская команда в решающем матче со счетом 0:1 уступила чехам

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре недолго переживал после поражения в финале Олимпийских игр 1998 года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Олимпийские игры 1998 года в японском Нагано были первыми, на которых выступали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России, капитаном которой был Буре, в финале уступила команде Чехии со счетом 0:1.

"Супервоспоминания. Было интересно. Это первый раз за 100 лет, когда НХЛ посреди сезона остановила чемпионат и отправила лучших выступать на Олимпиаде, - сказал Буре. - Было интересно и почетно. Смотришь на состав любой команды - одни звезды, лучшие игроки мира. Это можно было сравнить с чемпионатом мира по футболу".

"Да нет, это спорт, - ответил Буре на вопрос, долго ли он отходил от проигранного финала чехам. - До этого мы их обыграли в группе. Но что я помню, что много голов забил на той Олимпиаде (Буре забил девять шайб, в том числе пять - в полуфинале с финнами, и был признан лучшим нападающим турнира - прим. ТАСС.) И помню, что у нас была очень интересная команда. До этого были непростые времена и в стране, и в команде, но в Нагано мы собрали настоящую команду. Все были друг за друга. Канадцы даже в финал не попали - хотя они были фаворитами. У нас были внутренние разборки до Игр, а канадцы привезли сильнейших. Даже Марк Мессье не попал в состав - великий Марк Мессье. Так что две вещи, которые я вспоминаю, - что забил много голов и что у нас была прекрасная команда".

Буре отметил, что быстро от всего отходит. "Естественно, хочется выиграть все, но это невозможно. И вопрос, на чем ты хочешь фиксироваться, - на положительном или отрицательном. Я всегда хочу видеть во всем положительное. Это была одна из лучших команд, за которые я играл. Именно по духу. Ребята собрались на две недели, отложили личное и работали именно на команду. Такое бывает редко", - добавил он.