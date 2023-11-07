Режиссер рассказал, что фильм "Легенда о самбо" сделан в стиле конструктивизма

Картина несет задачу рассказать об отцах-основателях самбо, подчеркнул Андрей Богатырев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Легенда о самбо" сделан в стиле конструктивизма и рассказывает об основоположниках самбо и зарождении этого вида спорта. Об этом на пресс-показе фильма рассказал режиссер картины Андрей Богатырев.

В картине показаны события 1936 года, когда в Москве проходила Спартакиада, на которой встретились мастера боевых искусств Василий Ощепков и Виктор Спиридонов, одержимые идеей создания национальной борьбы.

Как подчеркнул режиссер картины, фильм не является документальным, но несет задачу рассказать зрителям об отцах-основателях самбо. "Наш фильм с тяжелой судьбой, он долго шел к зрителю, - сказал Богатырев. - Это не документальный фильм о самбо, но мы попытались сделать картину о людях, которые создали этот спорт.

"Мы представили отцов-основателей самбо - [Виктора] Спиридонова, [Василия] Ощепкова, [Анатолия] Харлампиева, - рассказал Богатырев. - Так как события картины происходят в 1930-х годах, мы попытались сделать фильм в стиле конструктивизма. Тогда это было передовое время в искусстве".

В широкий прокат фильм выйдет в день 85-летия самбо - 16 ноября 2023 года.