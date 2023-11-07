Молодежная команда России проведет товарищеские матчи с белорусами и минским "Динамо"

Учебно-тренировочный сбор российской команды пройдет с 11 по 19 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) проведет учебно-тренировочный сбор в Белоруссии, в рамках которого сыграет два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне сыграют матчи со сборной Белоруссии (до 21 года) и минским "Динамо". Учебно-тренировочный сбор пройдет с 11 по 19 ноября.

В состав сборной вошли 23 игрока: вратари Богдан Москвичев ("Зенит"), Александр Дегтев ("Сочи"), Даниил Голиков ("Краснодар"), защитники Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба - ЦСКА), Илья Грибакин ("Чертаново"), Никита Лобов ("Зенит"), Илья Кирш ("Ростов"), Станислав Бессмертный ("Динамо" Москва), Илья Рожков ("Рубин"), Ярослав Крашевский ("Енисей"); полузащитники Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все - "Краснодар"), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба - "Урал"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Илья Родионов ("Зенит"), Никита Салтыков ("Крылья Советов"), Иван Пяткин ("Ротор"), Даниил Зорин ("Динамо" Минск, Белоруссия), нападающие Александр Кокшаров ("Краснодар"), Александр Чупаев ("Динамо" Москва).

Матч против молодежной сборной Белоруссии пройдет 15 ноября в Гомеле и начнется в 19:00 мск. Встреча с "Динамо" состоится 19 ноября в Минске и начнется в 12:00 мск.