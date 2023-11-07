Шлеменко и Илич проведут бой-реванш в Екатеринбурге

Поединок пройдет 15 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет поединок против серба Александра Илича в рамках турнира Russian Cagefighting Championship (RCC) 17, который состоится в Екатеринбурге 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Лига смешанных единоборств RCC определилась с датой реванша между российской звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем. Поединок возглавит турнир RCC 17, который пройдет 15 декабря на многотысячной арене в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Первая встреча бойцов состоялась 26 августа 2022 года и закончилась поражением Шлеменко. В со-главном поединке турнира выступит боец Алексей Олейник, его соперник будет объявлен позже.