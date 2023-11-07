Монсон назвал заслуженным лидерство Махачева в рейтинге UFC

Джефф Монсон подчеркнул, что россиянин является одним из лучших бойцов планеты

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заслуженно занимает первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Такое мнение ТАСС высказал депутат парламента Башкортостана, боец Джефф Монсон.

7 ноября UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Махачев обошел американца Джона Джонса и возглавил рейтинг.

"Абсолютно заслуженное лидерство Махачева. Джонс находился там из уважения к его прошлым заслугам, но теперь он выбыл на долгий срок. Нет никакого смысла держать его на первой строчке рейтинга. А Махачев сейчас - один из лучших бойцов планеты, все закономерно", - сказал Монсон.

21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил серию побед до 13, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.