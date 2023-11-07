Головин и Нигматуллин вошли в состав команды России по футболу на ноябрьский сбор

В состав включены 29 футболистов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу огласил состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав включены 29 футболистов: вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Артур Нигматуллин ("Пари "Нижний Новгород"), Андрей Лунев ("Карабах", Азербайджан); защитники - Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба - "Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба - "Крылья Советов"), Евгений Харин ("Ахмат"); полузащитники - Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все - "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Далер Кузяев ("Гавр", Франция), Данил Пруцев, Антон Зиньковский ("Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит"); нападающие - Александр Соболев ("Спартак"), Иван Сергеев ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).

Нигматуллин впервые получил вызов в национальную команду. Карпин отметил, что данный список игроков максимально приближенный к финальному.

"Впереди еще один тур в чемпионатах России и Франции, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны, - сказал главный тренер сборной. - 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведем первый этап подготовки, а уже 18 ноября вылетаем в Волгоград. Невызов [полузащитников] Алексея Миранчука [из итальянской "Аталанты"] и Арсена Захаряна [из испанского "Реал Сосьедад"] связан с отсутствием игровой практики? Да, конечно, тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы".

Встреча сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. Сбор начнется 13 ноября. В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола, россияне занимают 39-е место.