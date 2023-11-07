Махачев может провести следующий бой летом 2024 года

Россиянин не будет драться до марта, после чего начнется начнется месяц Рамадан, отметили в команде спортсмена

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев с высокой долей вероятности проведет следующий бой летом 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Ислам, скорее всего, проведет следующий бой летом 2024 года. До марта он драться не будет, а 10-го числа начнётся месяц Рамадан", - сказал собеседник агентства.

Ранее Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.

21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин продлил серию побед до 13, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года.