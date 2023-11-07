100 юных фигуристов принимают участие в пилотном форуме "Вкатывайся" в Москве

Основной целью мероприятия является предоставление возможности для профориентации, отметила Нина Мозер

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сто фигуристов стали участниками детского спортивно-образовательного форума "Вкатывайся". Об этом журналистам сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер.

7 ноября в ледовом дворце "Крылатское" проходит первый детский спортивный форум "Вкатывайся", организованный под эгидой фонда "Вселенная льда" и при поддержке Федерации фигурного катания на коньках Москвы.

"У нас уже есть "Битва школ", в которой принимают участие дети от 6 до 12 лет, - сказала Мозер. - В этом сезоне я подумала, что нужно сделать что-то для детей, которые постарше, которые не прошли в сборные команды, которые в стадии развития. Мы проводим в Москве различные призы и мемориалы, чтобы эти ребята могли больше выступать, но это все равно немножко не то. Для тех, кто сейчас стоит перед выбором, как дальше себя профессионально раскрывать, мы проводим этот форум".

"В форуме принимают участие 100 детей. Федерация фигурного катания на коньках Москвы помогает развивать четыре направления: у нас государственная и коммерческая школа, детский балет на льду и синхронное катание. Родители иногда не знают, что делать, 10 лет ребенок провел на катке, а знаний у него мало. Основная цель - дать возможность для профориентации, что вокруг спорта есть еще 10 профессий, будь то журналистика, медицина, маркетинг и многое другое. Надо дать возможность ребятам понять, что мир не упирается только в пьедестал, у которого только три места, что очень мало", - заключила Мозер.

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук была одной из гостей форума. "Мероприятие, которое я здесь увидела, - гениальное изобретение, гениальный подход к детскому и молодежному спорту. Надеюсь, что это будет продолжаться и расширяться, это просто необходимо делать. Мотивация, возможность самовыражения и стимул для спортсменов и родителей - все это великолепно. Я просто в восторге и считаю, что организаторам надо вручить медали", - сказала Линичук.