Буре рассказал об отношениях с остальными членами совета IIHF

Павел Буре был избран в состав совета IIHF на полугодовом конгрессе организации, который проходил в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отношения Павла Буре с другими членами совета Международной федерации хоккея (IIHF) являются рабочими. Об этом в интервью ТАСС рассказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета IIHF Павел Буре.

Буре был избран в состав совета IIHF на полугодовом конгрессе организации, который проходил в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Российский представитель не принимает участие в заседаниях совета, посвященных возвращению России на международные соревнования или продолжению действия ее отстранения от них.

"Нормальные рабочие отношения. Там членов совета не так много - 10-11 человек, хоккеистов среди них нет, там чиновники. Не могу сказать, что я с ними дружу. Если того же [Уэйна] Гретцки я знаю 30 лет, я с ним дружу, то с этими людьми у нас рабочие отношения и все", - сказал Буре.

Буре также рассказал, когда в последний раз общался с Гретцки.

"Последний раз мы виделись в Нью-Йорке на съемках рекламы, я прилетел из Москвы, он - из Лос-Анджелеса. Это было несколько лет назад, и мы целый день провели вместе. Как он отнесется к тому, если его рекорд [по количеству голов в регулярных чемпионатах] побьет [Александр] Овечкин? Нормально. Всему свое время, под луной ничто не вечно", - подчеркнул Буре.