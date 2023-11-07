Мозер рассказала, что юные спортсмены иногда представляют фигурное катание как "мир грязи"

Спорт дает развитие и жизненную энергию, отметила тренер

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дети и подростки, делающие первые шаги в фигурном катании, в большинстве своем очень плохо знают историю российского и мирового спорта, из-за чего представление о фигурном катании складывается у них не самое благоприятное. Такое мнение высказала журналистам тренер олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова Нина Мозер.

7 ноября в Ледовом дворце "Крылатское" проходит первый детский спортивный форум "Вкатывайся", организованный под эгидой фонда "Вселенная льда" и при поддержке Федерации фигурного катания на коньках города Москвы. Участники форума не только узнают новое из мира хореографии и психологии, но и погружаются в историю фигурного катания и мирового олимпийского движения.

"История спорта - это то, что мы давно не рассказываем, - заметила Мозер. - К сожалению, дети у нас сейчас не знают ничего, у них короткая память. Блогеры, бесконечные диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи, желтой прессы. Они получают очень мало хорошего, позитивного, нужного, а ведь спорт в целом позитивен - он дает развитие, дает жизненную энергию".

В форуме "Вкатывайся" принимают участие 100 детей.