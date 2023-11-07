Колоскова удивил вызов выступающих за рубежом игроков в сборную России на ноябрьский сбор

Почетный президент РФС считает, что матч с командой Кубы не имеет ценности с точки зрения наигрывания тактических схем

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вызов футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, в сборную России на товарищеский матч с командой Кубы удивляет. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

На матч с кубинцами, который пройдет 20 ноября в Волгограде, вызваны полузащитники Александр Головин ("Монако") и Далер Кузяев ("Гавр", Франция), вратарь Андрей Лунев ("Карабах", Азербайджан).

"Откровенно говоря, удивляет вызов футболистов из зарубежных клубов. Это пустой матч, со спортивной точки зрения он вообще не имеет никакого значения, и зачем на него приглашать легионеров, мне абсолютно непонятно, - сказал Колосков. - Пускай они играют, тренируются, не выбиваются из графика".

"Здесь может быть спортивно-политическая составляющая. Куба - наша дружественная страна, с ней нужно развивать всесторонние отношения, в том числе и в спорте, и было бы понятно, если бы так нам объяснили. Во-вторых, показать ФИФА и всему миру, что мы действующая организация, в состоянии проводить международные матчи, тогда было бы понятно. Но к повышению класса, наигрыванию тактических схем, комбинаций это не имеет никакого отношения", - добавил он.