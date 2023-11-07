Самедов надеется, что сборная России по футболу извлечет пользу от матча с кубинцами

Матч пройдет 20 ноября в Волгограде

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов надеется, что предстоящий товарищеский матч с командой Кубы принесет россиянам пользу. Об этом Самедов рассказал ТАСС.

Встреча сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. В состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого состоится товарищеский матч, включены 29 футболистов, в том числе полузащитники Александр Головин ("Монако") и Далер Кузяев ("Гавр", Франция) и вратарь Андрей Лунев ("Карабах", Азербайджан).

"Думаю, если они [игроки, выступающие за рубежом] были вызваны, значит, у них есть какая-то договоренность с тренерским штабом. И все посчитали, что так будет правильно, - сказал Самедов. - Что касается матча, то надеюсь, что наши победят и что будет какая-то польза от игры".