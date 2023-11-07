Колумбийские военные заявили, что отвели войска для освобождения отца футболиста Диаса

Ранее в повстанческой группировке "Армия национального освобождения", похитившей отца футболиста, сообщили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий

ТАСС, 7 ноября. Отряд, состоящий из около 200 солдат, которые участвовали в поисках отца колумбийского футболиста "Ливерпуля" Луиса Диаса, отступил и вернулся в Барранкас. Об этом сообщил портал The Athletic со ссылкой на полковника колумбийской армии Джованни Монтаньеса.

Ранее в повстанческой группировке "Армия национального освобождения", похитившей отца футболиста, сообщили, что не могут отпустить заложника из-за продолжающихся на территории военных действий.

"Люди, которые участвовали в поисковых операциях в поле и на работали на блокпостах, были отозваны. Сейчас они вернулись в Барранкас, и мы можем заявить, что территория свободна от наступательной операции", - сказал Монтаньес.

В воскресенье "Ливерпуль" на выезде со счетом 1:1 сыграл вничью с "Лутоном". Диас отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. После забитого мяча футболист поднял игровую футболку, под ней была майка с надписью "Освободите моего отца". Диас провел первый матч после похищения родителей, до этого он пропустил две игры команды.

Диасу 26 лет, он выступает за "Ливерпуль" с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. За сборную Колумбии Диас провел 43 матча, забив 9 мячей и отдав 1 результативный пас. В 2021 году он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки.