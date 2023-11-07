Ольховский считает, что теннисистка Звонарева провела феноменальный сезон

Россиянка в паре с Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира WTA

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева показала феноменальные результаты в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Вера - молодчина, я очень рад за нее, что она продолжает играть и добиваться высочайших результатов. Она провела феноменальный сезон, выиграла Итоговый турнир, играла в финале US Open. Видно, что у нее есть силы, желание продолжать дальше. Как я уже говорил ранее, в парном теннисе у женщин нет такого дуэта, который бы доминировал над остальными, поэтому она вполне может продолжать бороться за самые большие награды в теннисе", - сказал Ольховский.

"Я хочу отметить, что она, имея возможность получать приглашение практически на любой турнир, всегда проходила спортивный отбор, играла квалификацию. Она является примером спортивного трудолюбия", - добавил собеседник агентства.

Ранее Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Звонаревой 39 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.