Вратарь Артур Нигматуллин заявил, что постарается зарекомендовать себя в сборной России

Голкипер впервые попал в состав национальной команды

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Артур Нигматуллин обрадовался своему вызову в сборную России по футболу и постарается зарекомендовать себя в команде. Об этом он рассказал "Спорт-экспрессу".

7 ноября сборная России опубликовала состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. Нигматуллин впервые попал в состав национальной команды.

"У нас только недавно закончилась тренировка, можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня. Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя", - сказал Нигматуллин.

Нигматуллину 32 года, в текущем сезоне он провел 14 матчей за "Пари Нижний Новгород" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустил 14 мячей. После 14 туров "Пари НН" занимает восьмое место в РПЛ.

Ноябрьский учебно-тренировочный сбор российской команды начнется 13 ноября и завершится 20 ноября матчем против сборной Кубы в Волгограде.