Андрей Точицкий стал вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

В зону ответственности функционера войдет руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и Женская хоккейная лига

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный менеджер петербургского СКА Андрей Точицкий назначен вице-президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В июле 2023 года Точицкий покинул должность исполнительного директора СКА. В зону ответственности функционера войдет руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и Женская хоккейная лига.

"Андрей Валерьянович известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях - от агента до руководителя клубом - он знает, как все устроено, от и до. Уверены, что его знания, опыт и целеустремленность помогут КХЛ в реализации стратегических инициатив, направленных на повышение популярности и развитие хоккея", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Благодарен руководству КХЛ за оказанное доверие. Для меня честь присоединиться к команде, которая продвигает нашу игру и делает чемпионат КХЛ с каждым годом всё интереснее. Теперь приступаю к работе, нужно доказывать все не словами, а делами", - отметил Точицкий.

Точицкий занимал должность исполнительного директора СКА с июня 2021 года. В 2008-2011, 2015-2016 годах был генменеджером клуба. Также с 2011 по 2015 год он был спортивным директором СКА, с 2017 по 2021 год - гендиректором клуба. За это время петербургская команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в 2013, 2018 и 2023 годах.