Буре рассказал, почему его сын прекратил заниматься хоккеем

Павел Буре отметил, что у его сына довольно сложная программа в школе

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сын специального представителя Федерации хоккея России по международным делам, члена совета Международной федерации хоккея Павла Буре прекратил заниматься хоккеем, потому что сейчас сконцентрирован на учебе. Об этом Буре рассказал в интервью ТАСС.

Сын Павла Буре родился в апреле 2013 года, в течение нескольких лет он занимался хоккеем.

"Да, с четырех лет занимался. Занимался шесть лет, но с 1 сентября он прекратил. Я сказал, чтобы на школе концентрировался", - отметил Буре.

"Это пускай он решает сам, но у него довольно сложная программа в школе, - ответил Буре на вопрос, видит ли сына профессиональным спортсменом. - Первые два класса ему делали поблажки, но сейчас сказали, что этого больше не будет. Теперь он концентрируется больше на учебе. Я сказал ему: будет все в школе хорошо - будешь ходить на хоккей. Самоцели делать из него профессионального спортсмена не было. Как отец я хотел, чтобы он просто занимался спортом".