Пятикратный олимпийский чемпион лыжник Клебо заразился коронавирусом

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября

ТАСС, 7 ноября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заразился коронавирусом. Об этом он рассказал норвежской газете VG.

"Сегодня мне поставили диагноз "коронавирус". Я не прикован к постели, но и не здоров. Я не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что нахожусь не в самом лучшем состоянии. Надеюсь, что вернусь в строй как можно скорее", - сказал Клебо.

Клебо 27 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным победителем общего зачета Кубка мира, также он трижды выигрывал многодневную гонку "Тур де Ски".

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке спринтерской гонкой классическим стилем.