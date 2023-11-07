7 ноября, 14:15
Зимние олимпийские виды спорта

Пятикратный олимпийский чемпион лыжник Клебо заразился коронавирусом

Йоханнес Клебо. EPA-EFE/ KIMMO BRANDT
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/ KIMMO BRANDT

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября

ТАСС, 7 ноября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заразился коронавирусом. Об этом он рассказал норвежской газете VG.

"Сегодня мне поставили диагноз "коронавирус". Я не прикован к постели, но и не здоров. Я не тренировался с воскресенья, когда почувствовал, что нахожусь не в самом лучшем состоянии. Надеюсь, что вернусь в строй как можно скорее", - сказал Клебо.

Клебо 27 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр, девятикратным чемпионом мира, четырехкратным победителем общего зачета Кубка мира, также он трижды выигрывал многодневную гонку "Тур де Ски".

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке спринтерской гонкой классическим стилем. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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