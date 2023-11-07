Канадского тренера по фигурному катанию приговорили к году тюрьмы за домогательства

Ришар Готье признан виновным за совершение преступления в период с 1984 по 1985 год

ТАСС, 7 ноября. Канадский тренер по парному фигурному катанию Ришар Готье приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсмена-подростка. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Сообщается, что Готье был признан виновным по делу о домогательствах подростка мужского пола в период с 1984 по 1985 год. Судья суда Квебека Жози Беланжер заявил, что Готье заслуживает тюремного заключения в связи с тяжестью преступления.

"Тот факт, что жертвой стал ребенок, повышает степень ответственности правонарушителя. Суд пришел к выводу, что ответственность обвиняемого очень велика", - сказал Беланжер.

Готье 61 год. В 2015 году он был введен в Зал славы Канадской федерации фигурного катания, однако был выведен оттуда после обвинений в домогательствах.