Франция отправила в МОК заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году

На проведение Игр также претендуют США, Швеция и Швейцария

ТАСС, 7 ноября. Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции направил в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба НОК Франции.

"Этот документ, переданный сегодня в МОК, является результатом нашей совместной работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата", - заявил президент НОК Франции Давид Лаппартьен.

Предполагается, что Игры пройдут в двух французских регионах: Овернь - Рона-Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег. О желании провести Олимпиаду в 2030 году НОК Франции сообщил в июле, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что французское правительство поддерживает данную инициативу.

На проведение Олимпиады в 2030 году также претендуют США, Швеция и Швейцария. В 2024 году Париж примет летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.