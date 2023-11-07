Основатель киберспортивной команды Kru Esports Серхио Агуэро анонсировал изменения в организации

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды Kru Esports, основанной его бывшим партнером по сборной Серхио Агуэро.

"Я больше не владелец Kru, потому что теперь нас двое", - сказал Агуэро в видеоролике, опубликованном во вторник на странице команды в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). После слов Агуэро в кадре появляется Месси.

Во время пандемии коронавируса Агуэро начал активно вести трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch, который специализируется на тематике компьютерных игр. В 2020 году он основал собственную киберкоманду Kru Esports.

Зимой 2021 года Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. На протяжении 10 лет он выступал за английский "Манчестер Сити". Агуэро также играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". Он олимпийский чемпион (2008), финалист чемпионата мира (2014) и обладатель Кубка Америки (2021).

На прошлой неделе Месси, который сейчас выступает за американский "Интер Майами", в восьмой раз выиграл "Золотой мяч". Он играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В составе команды Месси 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси также выступал за вторую команду каталонского клуба и французский "Пари Сен-Жермен". В 889 играх нападающий забил 721 гол. В составе сборной Аргентины Месси в 178 матчах забил 106 голов.