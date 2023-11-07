Головин претендует на приз лучшему игроку чемпионата Франции по футболу в октябре

Также за награду поборются Килиан Мбаппе и Варрен Заир-Эмри из ПСЖ

ТАСС, 7 ноября. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин номинирован на приз лучшему игроку чемпионата Франции по футболу в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.

В октябре Головин принял участие в трех матчах, в которых забил два гола. Также на награду претендуют французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (три гола и одна голевая передача в трех матчах) и его партнер по команде французский полузащитник Варрен Заир-Эмри (один гол и одна голевая передача в трех играх).

Головину 27 лет, в текущем сезоне он принял участие в десяти матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.