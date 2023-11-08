"Манчестер Сити" и "Лейпциг" стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

Английская команда в четвертом туре группового этапа обыграла швейцарский "Янг Бойз", германская - сербскую "Црвену Звезду"

ТАСС, 8 ноября. Английский "Манчестер Сити" со счетом 3:0 разгромил швейцарский клуб "Янг Бойз" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере.

Забитыми мячами отметились Эрлинг Холанд (23-я, 51-я минуты) и Фил Фоден (45+1). На 53-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок швейцарской команды Сандро Лаупер.

В другом матче группы G германский "Лейпциг" на выезде обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 2:1. "Манчестер Сити" и "Лейпциг" обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Английская команда набрала 12 очков, германская - 9. "Црвена Звезда" и "Янг Бойз" имеют в активе по 1 очку.

В пятом туре "Манчестер Сити" примет "Лейпциг", "Янг Бойз" на своем поле сыграет с "Црвеной Звездой".

Испанский "Атлетико" в матче группы E со счетом 6:0 разгромил шотландский "Селтик", итальянский "Лацио" обыграл нидерландский "Фейенорд" (1:0). В турнирной таблице первое место занимает "Атлетико" (8 очков), далее идут "Лацио" (7), "Фейенорд" (6) и "Селтик" (1). В группе F германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 2:0 обыграла английский "Ньюкасл", итальянский "Милан" одержал волевую победу над французским ПСЖ (2:1). "Боруссия" возглавляет таблицу (7 очков), далее располагаются ПСЖ (6), "Милан" (5) и "Ньюкасл" (4).

В группе H украинский "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл испанскую "Барселону", португальский "Порту" был сильнее бельгийского "Антверпена" (2:0). На первом месте в турнирной таблице располагается "Барселона" (9 очков), далее идут "Порту" (9), "Шахтер" (6) и "Антверпен" (0).